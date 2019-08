Calciomercato Lazio, Caicedo resta in bilico: manca l'intesa

Un altro attaccante per puntare la Champions League. La Lazio cerca un giocatore davanti con caratteristiche diverse da Immobile e Caicedo. L’ecuadoriano, riporta la rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe restare nonostante il rinnovo sia entrato nelle ultime ore in fase di stallo. I biancocelesti hanno proposto un altro anno di contratto con un adeguamento da 1.8 a 2 milioni di euro, difficilmente andranno oltre. I contatti con l’entourage sono iniziati ad Auronzo e proseguiranno nei prossimi giorni. Senza un accordo l’ex Espanyol potrebbe rimanere e andare a scadenza, anche se un’offerta potrebbe cambiare le carte in tavola. Felipe, che nelle scorse settimane - anche per volontà della moglie - ha rifiutato il Boca Juniors, ha proposte che gli garantirebbero un ingaggio tra i due e i tre milioni a stagione. Lotito per cederlo a titolo definitivo ne vorrebbe però dieci. Intanto ieri gli esami hanno escluso lesioni al polpaccio, Caicedo proverà a farcela per la Sampdoria.

