Calciomercato Lazio | Cancellieri in cerca di sistemazione: la richiesta biancoceleste

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è in cerca di sistemazione. Dopo la buona stagione all'Empoli, il calciatore è tornato alla Lazio che sta valutato le opzioni per cederlo. Si proverà a venderlo a titolo definitivo, ma non è esclusa anche l'ipotesi del prestito con diritto/obbligo di riscatto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che la richiesta del club biancoceleste è esattamente la stessa dell'estate scorsa, quando l'attaccante si era trasferito all'Empoli: un milione per il prestito, poi altri 9 circa eventualmente per l'eventuale acquisizione dell'intero cartellino. Su di lui hanno chiesto informazioni, oltre ai toscani, anche Venezia, Cagliari, Parma e Rennes. Nei prossimi giorni si proverà a chiudere il cerchio a cercare la destinazione per l'ex Verona.