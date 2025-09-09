Calciomercato Lazio | Insigne aspetta, vuole tornare da Sarri: ma Lotito e Fabiani...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'idea Insigne continua ad aggirarsi a Formello. L'esterno ha rifiutato diverse proposte, sa che Sarri lo riabbraccerebbe volentieri, come riportato da Il Corriere dello Sport. Il diesse Fabiani però a giugno aveva chiuso all'operazione per l'età elevata dell'ex Napoli: "Punto sui giovani", diceva. A fine mese invece Lotito ha incontrato l'agente D'Amico, forse per fare un regalo al suo mister dopo il blocco del mercato estivo.

Ma nell'ultimo periodo non ci sono stati più contatti. Il presidente non ha chiamato né Lorenzo (ancora a Roma) e né il suo procuratore. Domina l'incertezza, in particolare sulla possibilità di tesserare nuovi giocatori da parte della Lazio. Al momento si potrà fare mercato solo a saldo zero, a meno che Lotito non riesca a sbloccare totalmente la situazione.

Come scrive il Corriere dello Sport, bisogna aspettare che gli organismi di controllo facciano la nuova fotografia dello stato economico del club al 30 settembre. La risposta definitiva dovrebbe arrivare tra la metà e la fine di novembre.

