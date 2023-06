Calciomercato Lazio, Milik si può fare: per Sarri è l'ideale, ma occhio all'ingaggio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Che la Lazio abbia bisogno di un vice Immobile è cosa risaputa. Che quel ruolo possa essere effettivamente ricoperto da Arkadiusz Milik è una notizia decisamente più fresca. Come riporta la rassegna di Radiosei, Sarri lo ha voluto ai tempi al Napoli come sostuto di Higuain, ma dopo la rottura dei legamenti del ginocchio, il mister aveva optato per il piano B con Mertens falso nove. Eppure al tecnico toscano "Arek" è sempre piaciuto, con la sua tecnica, la capacità di essere un attaccante perfetto per il suo 4-3-3, la prestanza fisica e per il suo comportamento estremamente rispettoso. La Juve non ha intenzione di riscattarlo dal prestito a Marsiglia e per questo la Lazio può affondare il colpo d'esperienza. E se servisse un altro tassello per avvicinare ancora di più il polacco al mondo biancoceleste, si può parlare del suo entourage: Milik è assistito anche da Marco Sommella, socio del suo agente e da una vita procuratore di Immobile. Se tutto quindi sembra andare per il verso giusto, c'è da fare attenzione alle cifre: attualmente il centravanti guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, dovrebbe limarsi un po' l'ingaggio. In questo momento il polacco sembra la soluzione low cost più giusta per la Lazio che sa di non trovare un altro elemento di quel livello a 7-8 milioni. E lo sanno anche al di là dei confini italiani: per Milik è sondato dall'Eintracht Francoforte, in Premier da Newcastle e Burnley.