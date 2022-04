Calciomercato Lazio, per Romagnoli resta distanza. E dovrebbe uscire Acerbi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Qualcosa deve cambiare in difesa, la retroguardia della Lazio è ancora in cerca delle sue certezze dopo un'annata piena di chiaroscuri. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il primo indiziato di mercato resta sempre Alessio Romagnoli, ma Lotito non ha intenzione di smuoversi dai 2,5 milioni offerti a fronte dei 3,2 richiesti per l'ingaggio. Servirebbe uno sforzo da parte del difensore a questo punto, a cui dovrebbe teoricamente far posto Acerbi dal punto di vista dello stipendio. Forbici ampie e dialoghi infiniti, niente di nuovo nel mercato della Lazio.

