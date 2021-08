DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Juve annuncia Kean, Tomiyasu all'Arsenal

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 - Takehiro Tomiyasu è a un passo dall'Arsenal. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, il difensore andrà a Londra per 23 milioni di euro comprensivi di bonus. Il Bologna ha dato il suo ok in questi minuti. Mentre Brekalo è ormai un giocatore del Torino: prestito con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.

Ultimo giorno di calciomercato che vede la maggior parte delle squadre italiane intente a puntellare la rosa fino alle 20 di oggi. In casa Lazio si lavora per accontentare Sarri tra la pista Zaccagni e gli affari in uscita. Anche le altre, però, hanno i loro grattacapi. La Juventus ha annunciato il ritorno di Moise Kean e sogna il ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco ha lanciato segnali social ai bianconeri che sperano di riportarlo sotto la Mole. Il Torino è vicino a Brekalo. Il giocatore rinnoverà con il Wolfsburg e poi andrà in prestito con diritto di riscatto ai granata. Il Milan ha preso Messias dal Crotone con il giocatore che sta sostenendo le visite mediche in questi minuti.