Diritti tv, l'ultimo pacchetto e l'ipotesi in chiaro: oggi l'assemblea

Dopo la svolta epocale siglata Dazn di una settimana fa, la storia dei diritti tv per il calcio 2021-2024 non è ancora finita. Il colosso inglese non solo ha segnato una vittoria multimilionaria e rivoluzionaria, ma ha soprattutto decretato la sconfitta al tavolo per Sky. Che però ora può almeno aggiudicarsi l'ultimo pacchetto, quelle delle tre partite rimaste. Come riporta la rassegna di Radiosei, oggi ci sarà una nuova assemblea durante la quale potrebbe esserci una nuova offerta da parte di Sky, superiore agli 87,5 milioni di euro per convincere i club della Lega di A. Non balla però solo l'operazione "tre partite", c'è anche - oltre al tema dei diritti esteri - l'ipotesi che una possa essere trasmessa in chiaro, magari da Mediaset.

