Indice di Liquidità, Spezia e Lecce ok: ora tocca alla Lazio

RASSEGNA STAMPA - Il 31 maggio a mezzanotte è scaduto il termine per consegnare le pratiche relative all'indice di liquidità. . La Lazio ha depositato la documentazione inerente all'indice di liquidità, rispettando la deadline. Ora la Covisoc dovrà analizzare le posizione di tutte le società di Serie A che, in caso di giudizio negativo, potranno riparare a eventuali contestazioni entro il 22 giugno. Lazio, Spezia e Lecce erano le tre società non apposto per l'indice di liquidità. I liguri e i pugliesi, però, in queste ore avrebbero provveduto a sistemare la loro situazione. I biancocelesti hanno tempo fino al 22 giugno per farlo. La cessione di Vavro al Copenaghen, l'accordo tra le parti sarebbe davvero vicino sulla base di sei milioni, potrebbe sistemare la posizione delle aquile. L'alternativa è l'immissione di liquidità da parte della proprietà come accaduto ad agosto dello scorso anno.