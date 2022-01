La Lazio "lotta" con l'indice di liquidità, Lotito pronto a intervenire: ma a una condizione

RASSEGNA STAMPA - Quando si è arrivati al 21 gennaio, la Lazio continua ad avere il mercato in entrata bloccato. La "colpa" è dell'indice di liquidità, ostacolo che al momento non è stato ancora superato. Il rapporto tra attività e passività è lontano, infatti, dallo 0,6 richiesto. Diversi i metodi per uscire dall'impasse: puntare sul mercato in uscita, e dunque sulle cessioni; immettere della liquidità come accaduto nell'ultima sessione di calciomercato. La sensazione, come anticipato, è che Lotito voglia intervenire per sbloccare gli acquisti e dare a Sarri qualche nuovo innesto già a gennaio, ma solamente a "saldo" del gap che resterà dagli introiti di prospettiva, provenienti dalle cessioni. Si legge su Il Messaggero: "Lotito può al massimo saldare il conto, ma aspettare la maggior parte degli introiti dalle uscite di Muriqi, Lazzari e Vavro".

Lo scenario cambierebbe nel caso in cui il ds Tare non riuscisse a concludere operazioni di snellimento. A quel punto, il presidente eviterà di immettere nuovo capitale, rischiando mugugni interni e riverberi all'esterno? Oppure, al contrario, si farà carico dell'intera cifra? Quel che è certo è che i giorni continuano a passare alcuna svolta, il tempo inizia a trasformarsi in "tiranno". È quasi giunto il momento delle scelte.

