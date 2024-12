La Lazio non molla: probabili diversi rientri contro il Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a guardare avanti e mettersi la sconfitta contro l'Inter alle spalle e lo fa puntando subito il Lecce, che affronterà in trasferta sabato 21 alle 20.45. Dopo diverso tempo si torna a giocare una volta a settimana, senza impegni infrasettimanali dati da Europa League o Coppa Italia, per questo Baroni pensa che la squadra possa arrivare più riposata e ricaricata rispetto alla sfida contro i nerazzurri. Questi giorni saranno dunque cruciali per il recupero di alcuni indisponibili, specialmente al centro della difesa. Romagnoli sta smaltendo la distorsione al ginocchio rimediata a Napoli, Gila e Gigot sono stati costretti a uscire contro l'Inter, il primo per giramenti di testa e nausea, il secondo ha accusato gli stessi sintomi in seguito a due colpi subiti in occasione del calcio di rigore per i nerazzurri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, inoltre, è probabile che tornino dal primo minuto sia Dia che Castellanos: il senegalese è stato fuori per un problema alla caviglia, l'argentino per squalifica.