Lazio, allarme difesa: ben 37 gol subiti. E i clean sheet...

RASSEGNA STAMPA - L'eliminazione in Coppa Italia brucia ancora. Il ko subito conto l'Atalanta ha riacceso l'allarme in casa Lazio. I problemi difensivi sono stati evidenti così come i gravi errori di Hoedt che sono costati la sconfitte. Trasferta di Bergamo a parte, la fase difensiva biancoceleste è stata insufficiente da inizio stagione. Troppi errori individuali, troppe distrazioni, troppi gol subiti. È il vero tallone d'Achille di questa squadra, come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, che nelle 27 partite ufficiali disputate ha visto i capitolini incassare ben 37 reti. Una media altissima pensando il valore della rosa biancoceleste, che è andata in difficoltà a causa delle defaiance di diversi interpreti. La prestazione di Hoedt è stata solo l'ultima di una lunga serie di disastri difensivi. Solo in quattro occasioni, tra campionato e coppe, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata. Troppo poco per le qualità, le caratteristiche e il tasso tecnico della squadra di Inzaghi che dovrà migliorare per risalire la classifica e provare a conquistare un posto tra le prime quattro. .

