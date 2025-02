Lazio, arbitri e VAR sempre contro: ben sette episodi da dossier in stagione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio contro arbitri e VAR. Contro l'Inter in Coppa Italia è andato in scena solo l'ultima decisione discutibile di una lunga serie in questa stagione. Sono sette le situazioni in cui la squadra di Baroni è stata penalizzata, compresa quella di martedì, come riportato da Il Corriere dello Sport. I biancocelesti sono senza dubbio i più penalizzati dalla tecnologia, con sette episodi contro e nessuno a favore.

Il più clamoroso resta il gol annullato a Rovella a Parma a inizio dicembre per la sbracciata su Haj. In quel caso, però, Keita aveva toccato il pallone facendo iniziare una nuova azione, che non avrebbe dovuto permettere l'intervento del VAR. Resta clamoroso anche il rigore concesso alla Fiorentina per lo Step on Foot di Nuno Tavares su Dodo sulla linea di fondo. Nella stessa partita il terzino viola aveva toccato la palla con la mano con Zaccagni davanti alla porta. "Prima di testa", il verdetto finale in quell'occasione.

In Juve - Lazio era esploso il caso Douglas Luiz - Patric: il colpo del brasiliano allo spagnolo a palla lontana era stato valutato come "fortuito" dal VAR. Ancora prima c'era stata la polemica a Udine per il gol di Lucca, con la doppia svista del guardalinee Garzelli che aveva giudicato Payero in fuorigioco (regolare) alzando la bandierina. Poco dopo, contro il Milan, un fallo di mano di Terracciano viene giudicato dall'arbitro Massa come autogiocata, e non punibile con il calcio di rigore.