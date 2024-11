Lazio, dall'Argentina a Formello: Taty punta il Bologna

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non c'è tempo per riposarsi per Castellanos. Dopo tredici ore di volo da Buenos Aires a Roma e qualche ora di sonno, Taty è pronto a rimettersi a disposizione di Baroni. Il tecnico ha poco tempo per decidere se lanciarlo titolare o meno contro il Bologna, visti anche i problemi avuti recentemente da Dia e Pedro: tutto dipenderà da come assorbirà il jet leg.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Scaloni lo ha impiegato meno di 10 minuti contro il Paraguay, rimanendo in panchina per tutta la sfida contro il Perù. Per la Lazio, un po' meno per l'attaccante, questa è una buona notizia in vista della ripresa del campionato. Castellanos è pronto a riprendersi la squadra sulle spalle dopo aver già messo a segno 7 gol in 15 giornate tra Serie A e Europa League. Non ci saranno più soste fino a marzo e la squadra ora più che mai ha bisogno di tutti, jet lag permettendo.