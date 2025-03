Lazio, Dia a caccia di riscatto: il Senegal per ritrovare il gol

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il viaggio in Africa è lungo e dispendioso, ma questa volta può essere decisivo. Boulaye Dia è tornato a casa, rispondendo alla convocazione del Senegal dopo cinque mesi di assenza. L'ultima volta che aveva indossato la maglia della sua nazionale risale a ottobre, quando segnò nel doppio confronto con il Malawi. Poi, uno stop forzato per una presunta malaria, rivelatasi infondata. Ora, l’attaccante della Lazio è pronto a rilanciarsi in un ambiente che lo accoglie sempre con entusiasmo.

Un’energia che contrasta con il momento difficile vissuto in biancoceleste: sette partite senza segnare, proprio nel periodo in cui Baroni aveva bisogno di lui per sopperire all'assenza di Castellanos. Nonostante l’impegno e il sacrificio tra il ruolo di centravanti e quello di seconda punta, il gol continua a mancare.

Ora il Senegal diventa la sua grande occasione per ritrovare fiducia e interrompere l’astinenza. Sabato contro il Sudan e mercoledì contro il Togo, Dia avrà due opportunità per sbloccarsi e tornare a Roma con una consapevolezza diversa. Le coccole della sua nazionale possono rappresentare la spinta giusta per rilanciarsi e prendersi la Lazio sulle spalle, soprattutto in vista delle tre gare post-sosta in cui Castellanos sarà ancora assente.