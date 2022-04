Lazio, dubbio Strakosha: rinnovo o partenza?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono molti i ragionamenti che la società e il tecnico Maurizio Sarri stanno portando avanti in vista del futuro. In estate la rosa subirà una piccola rivoluzione con tante situazioni da valutare. Tra queste c'è anche quella relativa al portiere e soprattutto a Strakosha. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il suo futuro è ancora in bilico: il contratto è in scadenza e fino a qualche mese fa la possibilità di rinnovare era pressoché nulla. Ora ha riconquistato il suo posto da titolare e forse si è aperto qualche spiraglio in questo senso. Il club vorrebbe tenerlo, per il tecnico il cambiamento passa anche dalla porta.

Non solo, in caso di mancato rinnovo la Lazio lo perderebbe a zero e dovrebbe investire per l'acquisto di un nuovo portiere. Insomma un'ulteriore spesa che si aggiunge a quelle messe in calendario da Sarri. Reina tra l'altro potrebbe non rimanere a Roma e questo vorrebbe dire acquistare ben due profili per lo stesso ruolo. La Lazio sta comunque monitorando alcuni profili come quello di Sergio Rico, al Maiorca ma di proprietà del Psg, ma anche Carnesecchi e Gollini.