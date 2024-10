Lazio, incredibile Tavares: un record dopo l'altro. E ora manca solo il gol

RASSEGNA STAMPA - Imprendibile e inarrestabile. È Nuno Tavares. Provare a fermarlo o a metterlo in difficoltà è la sfida degli avversari, i suoi scatti hanno impressionato così come i suoi assist che al momento lo vedono al comando della classifica con più passaggi vincenti non solo in Italia, ma anche in Europa. Non è solo un terzino, può fare tanto altro. Per Baroni è anche aiuto regista e i numeri dei palloni smistati lo confermano. A Torino, riporta Il Corriere dello Sport, ne ha toccati più di tutti, 67, e contro l’Empoli 55. Ma non è tutto.

Il biancoceleste è anche nella classifica dei difensori con più di dieci dribbling riusciti, ne ha fatti 11 e il record da battere è di 12. I numeri parlano chiaro, ogni parola in più potrebbe essere riduttiva. Manca solo il gol, ai tempi del Marsiglia ne aveva fatti sei. L'obiettivo è trovare anche il primo con l'aquila sul petto, ma se questi sono i presupposti forse non dovrà attendere tanto. Lo scetticismo che aleggiava intorno al portoghese al momento del suo arrivo, per via dell’infortunio e di una condizione fisica non al top, è stato spazzato via non appena chiamato in causa. La Lazio, Baroni e i tifosi ora se lo godono.

