Lazio, Inzaghi chiede di più: tutte le difficoltà della squadra

La stagione della Lazio è ripartita ormai da quasi due settimane, ma il mister Simone Inzaghi non può dire di essere pienamente soddisfatto. Sono diversi i motivi che lo spingono a chiedere di più, sia alla squadra che alla società. Il gruppo partito per Auronzo di Cadore non è mai stato al completo. Prima le assenze di Correa, Patric, Akpa Akpro e Adekanye per via dell'alterazione degli anticorpi IgM, con l'ultimo ancora a Roma dove probabilmente resterà fino al ritorno della squadra, ora i nazionali costretti a lasciare il ritiro per rispondere alle convocazioni dei rispettivi ct. C'è anche questo alla base delle non convincenti prestazioni nelle prime due amichevoli stagionali, a cui si aggiungono delle condizioni atmosferiche che, soprattutto nella prima uscita, non hanno decisamente aiutato. Il tecnico non si è perso d'animo e sta, come suo solito, quotidianamente spronando i suoi per cercare di ottenere di più da loro.

CALCIOMERCATO - Come riporta la rassegna di Radiosei, anche il mercato è motivo di malcontento per l'allenatore piacentino. Lotito lo ha tranquillizzato più volte, ma i nuovi acquisti tardano ad arrivare e ad aggregarsi con il resto della squadra. Solo Reina, l'unico che probabilmente non necessita di tempo per integrarsi, Escalante e i rientranti dalla Salernitata Kiyine e Akpa Akpro sono i volti nuovi per il momento. Manca anche la firma sul nuovo contratto che però arriverà, né Inzaghi né la Lazio vogliono sciogliere questo connubio. Il campionato ripartirà il 27 settembre a Cagliari, i biancocelesti hanno tutto il tempo per riorganizzarsi ed ovviare alle difficoltà che, a causa delle tempistiche ristrette, stanno colpendo più o meno tutte le squadre.

