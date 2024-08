Lazio, oggi si chiude la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi è ultimo giorno disponibile per sottoscrivere un abbonamento anche se - come nella stagioni precedenti - è possibile che vi sia una nuova riapertura nelle prossime settimane. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento sono 25.200 le tessere sottoscritte. La campagna abbonamenti chiude alle ore 19:00, ci sono ancora poche ore per far crescere questo numero e provare a raggiungere quota 26.000.

Le 25.200 tessere sottoscritte sono un risultato di poco inferiore rispetto alle 28.400 che venne toccato il tredici agosto dell'anno scorso giorno della chiusura. Poi venne riaperta a settembre quando si raggiunsero la soglia dei 30.333, attuale record di abbonati dell'era Lotito.

A dare forza ci sono i 600 posti in più nelle curve (300 in Nord e in Maestrelli). C'è già stato l'ok del prefetto Lamberto Giannini, è atteso il parere favorevole della Commissione di vigilanza che si esprimerà lunedì 12 agosto sulla richiesta di ampliamento della capienza del settore da 7.800 a 8.100 fatta dalla Roma a cui a fatto seguito quella della Lazio. La capienza venne ridotta nel 2016 per motivi di sicurezza (con l'inserimento di barriere tra i settori) dall'allora prefetto Franco Gabrielli.

