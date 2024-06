Lazio, Provedel mai in dubbio: farà ancora coppia con Mandas, a meno che...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel, riposo. Finalmente può andare in vacanza dopo la preconvocazione con l'Italia per Euro 2024 e le ultime settimane in preallarme per i problemi di Meret. Il regolamento, infatti, permette la sostituzione di un portiere in caso di infortunio fino alla seconda partita del girone, persa contro la Spagna. Ora un po' di relax e poi il focus sarà tutto sulla Lazio a partire dal ritiro di Auronzo, come riporta Il Corriere dello Sport.

Con le partenze di alcuni big, come Luis Alberto e Felipe Anderson, il numero 94 sarà ancor di più uno dei leader del nuovo corso di Marco Baroni. Nella stagione piuttosto deludente che si è chiusa a maggio, infortuni permettendo, è stato uno dei pochissimi a mantenere alto il livello. Quando le cose non andavano bene, inoltre, ci ha messo spesso la faccia davanti alle telecamere.

Il problema alla caviglia, che l'ha tenuto ai box quasi due mesi, ha coinciso con il periodo più brutto vissuto dalla formazione biancoceleste. Appena è rientrato però ha ritrovato la titolarità (solo contro l'Inter dopo Monza ed Empoli in panchina) e le grandi prestazioni che lo hanno sempre contraddistinto. È lui il numero uno, questo non è mai stato in dubbio, anche quando Mandas salvava la Lazio tra i pali. Tutte le proposte verranno valutate, ma a meno che non arrivino offerte per il greco (c'è la Premier League), la società ripartirà da due portieri di livello.