Lazio, Provedel torna a giocare il derby: ecco la chance per confermare la titolarità

RASSEGNA STAMPA - Un’altra partita da numero uno, poi si capirà se sarà il momento dell’alternanza. Per Provedel non è una domenica qualunque: il derby con la Roma vale doppio, soprattutto per lui. Dopo aver saltato 3 degli ultimi 4 incroci (influenza, infortunio alla caviglia e scelta tecnica), il portiere biancoceleste torna tra i pali in una sfida che è prima di tutto con se stesso. L’ultimo derby giocato risale al 5 gennaio, perso 2-0. Il ricordo migliore resta nei primi tre disputati, tutti chiusi senza subire gol: due vittorie per 1-0 e uno 0-0. Un clean sheet sarebbe il segnale più forte da lanciare.

Il Comandante lo confermerà anche stavolta: Mandas dovrà aspettare, spiega il Corriere dello Sport, almeno fino a Genoa-Lazio del 29 settembre, quando si tornerà a ragionare su un possibile cambio. Intanto Provedel cerca una prestazione da protagonista, che lo rilanci soprattutto a livello mentale: la scorsa stagione ha perso il posto ad aprile e non ha più giocato né in Serie A né in Europa League.

Il derby può diventare la scintilla per riaccendere la sua avventura alla Lazio. Criticato e finito in discussione solo lo scorso anno, ha ritrovato la titolarità grazie a Sarri, uno dei suoi fedelissimi. La porta era stata in bilico in estate, con un’amichevole a testa tra lui e Mandas, ma con l’inizio del campionato le gerarchie si sono ristabilite.

Provedel è stato scelto come titolare, Mandas resta vice. A gennaio si faranno nuove valutazioni, anche in chiave mercato. Intanto tocca al friulano, reduce da tre presenze contro Como, Verona e Sassuolo, con tre gol subiti in trasferta. Contro la Roma le aspettative cresceranno: il derby non concede appelli e per Provedel è l’occasione giusta per dimostrare di nuovo di essere il portiere della Lazio.