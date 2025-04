Lazio - Roma, 63mila presenti all'Olimpico per il derby: nel mirino c'è un record

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà un Olimpico vestito a festa quello che accoglierà il derby. A ieri sera erano già 63.000 gli spettatori certi di un posto, tra i 38.000 biglietti venduti e i 25.000 abbonati biancocelesti (al netto di “aquilotti” e tessere nei settori riservati alla Roma). Un colpo d’occhio imponente, con circa 42.000 laziali pronti a far sentire la loro voce contro i 21.000 romanisti, per una sfida che vale tantissimo nella corsa all’Europa.

Come scrive il Corriere dello Sport, è il sesto derby consecutivo in Serie A con oltre 60.000 presenze. L’obiettivo è superare il primato degli ultimi 18 anni, stabilito all’andata con 65.042 spettatori. Raggiungerlo dipenderà dalle ultime ore disponibili per acquistare i biglietti, ma l’atmosfera è già da grande evento.

La Questura ha predisposto un piano di sicurezza con quasi 2.000 agenti e 800 steward, pur senza segnalare criticità particolari. Le bonifiche sono scattate già nella notte, con controlli a tappeto nelle aree adiacenti all’impianto e videosorveglianza al massimo regime.

SCENOGRAFIA - Da venerdì i gruppi organizzati della Lazio stanno lavorando alle scenografie nei propri settori, sotto stretta supervisione delle forze dell’ordine. Unico rammarico per i tifosi biancocelesti: per la prima volta dopo 15 anni non volerà Olympia prima del fischio d’inizio.

Intanto, un segnale importante arriverà anche dalle tribune: presente l’arbitro Diego Alfonzetti, vittima di violenze nel calcio giovanile, invitato da entrambi i club come simbolo di rispetto e sportività.