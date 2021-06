Lazio, Sarri dopo la parentesi Juve rimette in cima il bel gioco

Il Sarrismo, il bel gioco, che a volte è anche concreto e vincente. Dopo la parentesi Juventus, nella quale Sarri ha dovuto modificare i suoi credi calcistici venendo incontro all'esigenza assoluta di vincere, il tecnico è pronto a rimettere in cima alla lista i suoi dettami tattici, è pronto a plasmare e a cambiare la Lazio a sua immagine e somiglianza. Una scelta quella bianconera che lasciò molti dubbi, ma comprensibile visto l'assoluto bisogno di vincere anche in Italia per confermarsi come allenatore di alto livello, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. A Formello ricomincerà da zero, ma la qualità e la materia prima di certo non gli manca. Aveva fatto dell'Empoli la squadra più bella del campionato, al Napoli ha fatto scintille, al Chelsea ha impressionato. Dopo la parentesi juventina ora ci riproverà con la Lazio.