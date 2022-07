Lazio, Sarri già carico a mille: urla e rimproveri durante l'allenamento

Fonte: Fabrizio Parascani

È un Maurizio Sarri furente quello che, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha guidato l'allenamento della Lazio nel terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. L'allenatore ha richiamato spessp e volentieri l'attenzione dei calciatori in campo, arrivando anche a bloccare la partitella. Motivo di questa arrabbiatura le distanze troppo lunghe tra i reparti nonostante il campo ridotto e le due porte sistemate ai limiti delle due aree. Fumava e camminava nervosamente lungo la fascia e sbraitava contro i suoi giocatori: “Ma si può prendere un cambio di gioco così?", tuonava per nulla soddisfatto di quello che stava vedendo. Carico e allo stesso tempo rabbioso sotto gli occhi dei tifosi che guardavano la partitella ad Auronzo. I sostenitori biancocelesti hanno applaudito il tecnico a fine sgambata per l'atteggiamento grintoso e hanno apprezzato la veemenza dei rimproveri del Comandante che non ha fatto sconti ai suoi ragazzi chiedendo massima attenzione e movimenti sincronizzati alla rosa provvisoria attualmente a disposizione.

