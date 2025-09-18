Lazio, Sarri maestro dei derby: il record di Maestrelli ed Eriksson è vicino

RASSEGNA STAMPA - "Il derby è la partita più difficile e pesante che abbia mai fatto". Ha parlato così, qualche giorno fa, Maurizio Sarri riguardo la stracittadina contro la Roma. Un match che, per il tecnico biancoceleste, è sempre stato speciale, tanto da viverlo in maniera a dir poco viscerale, più vicina a quella di un tifoso che a come si approccia solitamente un allenatore.

Il suo primo derby Mau lo ha disputato e vinto nel settembre 2021 contro Mourinho. Come sottolinea il Corriere dello Sport, quella gara venne preparata diversamente dalle altre, prescindendo da alcuni concetti e adottando alcuni accorgimenti come un pressing più leggero, un baricentro più alto e, in generale, una squadra più equilibrata e cauta nella gestione. Fu una Lazio più vicina a quella di oggi, che riuscì a vincere grazie ad un gioco più votato alla profondità e alla verticalità, piuttosto che alla costruzione.

Nella sua prima parentesi in biancoceleste, il Comandante ha vinto ben 4 derby su 6 disputati, ottenendo poi un pareggio e una sconfitta contro Mou. Il record, ora a portata di mano per Sarri, è detenuto da due mostri sacri come Maestrelli ed Eriksson, che hanno ottenuto 5 successi. Il momento della Lazio è difficile, ma si sa, la sfida contro la Roma prescinde da tutto, situazione di classifica e momento di forma compresi. Per vincere servirà mettere in campo ben più che dei semplici accorgimenti tattici, ma questo Sarri lo sa.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.