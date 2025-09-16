Lazio | Tavares, corsa spenta: senza accelerazioni la fascia resta bloccata

RASSEGNA STAMPA - Tolta la vittoria contro il Verona, la Lazio ha iniziato la stagione con enorme difficoltà e per rimettersi in carreggiata deve ritrovare brillantezza e continuità nei singoli. Alcuni giocatori sembrano lontani da ciò a cui ci hanno abituato un anno fa di questi tempi e tra loro spicca Nuno Tavares.

Il portoghese, rimasto in campo fino al fischio finale, non ha saputo dare la scossa sperata. Anzi, si è limitato soprattutto a contenere Berardi, rinunciando quasi del tutto alle sortite offensive che un anno fa gli avevano permesso di brillare: tra agosto e ottobre, ricorda il Corriere dello Sport, aveva messo insieme 8 assist in Serie A. Contro il Sassuolo, invece, solo poche discese, una chiusura difensiva degna di nota e qualche calcio piazzato nel finale, quando la Lazio tentava l’assalto disperato.

Troppo poco per un esterno che dovrebbe spaccare la partita con corsa e accelerazioni. La forza propulsiva è rimasta inespressa, e anche sulle corsie laterali, dove i neroverdi hanno chiuso ogni varco, non è riuscito a fare la differenza. Nuno resta però difficile da accantonare: Sarri difficilmente rinuncerà al suo potenziale, confidando che nel derby sappia ritrovare l’atteggiamento giusto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.