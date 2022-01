Lazio - Udinese, Olimpico deserto: il dato sui biglietti venduti

Si aspetta il pomeriggio. Lazio e Udinese si attendono sul manto verde dello Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I quarti sono un mero obiettivo, non sarà facile. Nel frattempo che la partita in programma oggi alle 17.30 inizi, arriva il dato effettivo sulla vendita dei tagliandi per il match odierno. Stando al dato aggiornato a ieri, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'Olimpico sarà deserto: solo 1.800 biglietti venduti finora. La Curva Nord - chiusa - si trasferirà nella Tevere, unico settore aperto insieme alla Monte Mario. Presto le luci dello stadio si accenderanno, servirà una grande spinta dalla tifoseria biancoceleste per supportare la Lazio.