Le frasi di Osho: “Lazio, oggi torno in Curva Nord. Parodie? Solo su Lotito”

Qualcuno lo sa, in molti no. Ma “Le più belle frasi di Osho”, pagina satirica parecchio nota sui social (su Facebook vanta quasi 1 milione di “mi piace”, su Twitter circa 300 mila follower, ndr) tifa Lazio. O meglio, il genio contemporaneo che si cela dietro il faccione di Osho è un grande tifoso biancoceleste. E si chiama Federico Palmaroli: “La mia lazialità nasce tramandata da padre in figlio”, sono le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei. “Parodie? L’unico (della Lazio, ndr) su cui ho fatto vignette è Lotito. Il primo derby della mia vita è stato quello del 1989 con gol di Di Canio. Tornerò oggi in Nord dopo tanti anni, lo farò pensando a Gabbo”.

