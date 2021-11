Marchisio: "Alla Nazionale manca un bomber di spessore. Immobile? Gioca nella Lazio..."

RASSEGNA STAMPA - La qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar passa ancora una volta dai playoff. A marzo gli azzurri sono attesi dal mini girone che deciderà le sorti della selezione di Mancini. Sotto accusa, ancora una volta, è finito il reparto avanzato. Immobile, nonostante i numeri siano ampiamente dalla sua, finisce ancora una volta sulla graticola. Anche se senza di lui tutta la squadra gioca peggio, Ciro viene ancora considerato un problema. L'ultimo in ordine di tempo è Claudio Marchisio che sulle pagine de La Stampa ha detto: «Il principale elemento di fragilità sta nella mancanza di un bomber di spessore internazionale. Ciro (Immobile, ndr) lo è nel senso che ha vinto la Scarpa d'oro, ma gioca nella Lazio, non ha mai vissuto una Champions da protagonista. Belotti nelle ultime stagioni al Toro ha lottato per la salvezza. Le nostre grandi avversarie hanno centravanti abituati ai palcoscenici internazionali. Sono cose che pesano».