Milan - Lazio, la chiave è a centrocampo: Luis Alberto e Milinkovic invisibili

Se c'è una zona del campo in cui il Milan ha vinto contro la Lazio nel match di San Siro, quella è il centrocampo. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, la strategia di Pioli di imbrigliare le mezzali biancocelesti ha funzionato alla grande: Tonali su Luis Alberto e Kessie su Milinkovic-Savic non hanno dato respiro ai due punti forti della rosa di Sarri, che sono diventati loro malgrado gli anelli deboli della partita. A fare il resto sono stati, a detta dello stesso tecnico biancoceleste, una condizione fisica non ottimale e un atteggiamento tutt'altro che corretto nei confronti del primo vero big match di questa stagione. Il risultato è che Milinkovic si è trovato a subire anche fisicamente - cosa che non si vede tutti i giorni - il centrocampo rossonero, mentre Luis Alberto ha ceduto più volte al nervosismo nel corso di una partita che, a onor del vero, ha lasciato a desiderare anche nell'arbitraggio. Niente scuse però, serve qualcosa di più: lo sa Sarri ma lo sanno anche i suoi giocatori. Dallo spagnolo, in particolare, ci si aspettava tanto di più e non è un caso che abbia ricevuto i voti più bassi nelle pagelle.