Nazionale | Raduno, test e partenza: il programma degli azzurri

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei pre-convocati per l’Europeo, ieri la Figc l’ha resa nota attraverso i canali ufficiali. Il Ct ha spiazzato tutti sia per alcune esclusioni come quella di Immobile, sia per alcune inclusioni. La scelta di chiamare Fagioli è la più discussa. Prima di partire per la Germania, gli azzurri si ritroveranno a Coverciano il 31 maggio e poi affronteranno due amichevoli: Turchia il 4 giugno alle 21 al Dall’Ara e l’Under 20 di Bollini il 5. Due test che serviranno all’ex allenatore del Napoli per capire chi potrà prender parte alla spedizione tedesca e chi no. Il 6, riporta il Corriere dello Sport, verranno ufficializzati i 26 calciatori che parteciperanno alla competizione. Il giorno dopo si riprenderà la preparazione e il 9 ci sarà l’ultimo test con la Bosnia a Empoli. La partenza è prevista per il 10, nel pomeriggio, dopo la seduta mattutina. L’Italia si allenerà all’Hemberg Stadion di Iserlohn in Renania. L’hotel Vierjahreszeinten ospiterà il ritiro azzurro.

