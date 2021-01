Pippo Inzaghi: "Scudetto? Juve favorita ma ci sono due outsider..."

Il suo Benevento è forse la maggior sorpresa di questa Serie A e il merito è tutto di mister Pippo Inzaghi. Il tecnico, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha detto la sua anche sulla lotta scudetto e su chi alla lunga potrebbe uscirne vincitore: "Credo che la favorita rimanga la Juventus ma mai come quest'anno il campionato è aperto e il Milan non è più una sorpresa. L'Inter ha il vantaggio di non giocare più la Champions, con la rosa che ha non può non lottare per lo scudetto. L'Atalanta mi ha fatto un'ottima impressione e anche la Roma potrebbe inserirsi. Napoli e Lazio? Sono le outsider".

