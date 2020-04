Roma, Pau Lopez come Zeman: "Non fa differenza il derby con le altre partite"

L'ultimo derby tra Lazio e Roma sicuramente Pau Lopez se lo ricorderà a lungo. Alla sua seconda apparizione nella stracittadina il portiere spagnolo ha commesso un errore da matita rossa che ha spianato la strada ad Acerbi per l'1-1. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Pau Lopez cerca di fare filosofia sul tema, ripercorrendo le orme do Zeman: "Ho mai più pensato all'errore nel derby? La verità è che non l'ho fatto, per me è stato un errore come qualsiasi altro. Lo so che per la gente il derby è una partita diversa, ma per quello che mi riguarda non fa differenza commettere un errore contro la Lazio, contro la Spal, contro l'Inter o contro la Juventus. Devo evitare sbagli del genere, niente di più".

