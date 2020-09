Serie A, Gravina vuole cambiare: "Play-off per lo scudetto e campionati più snelli"

L'idea c'è e non è detto che non possa essere sviluppata in breve tempo. Il mondo del calcio, per come lo intendiamo oggi, potrebbe cambiare in modo radicale: spazio a campionati più snelli e play-off per decidere lo scudetto. Tutto questo volto a snellire le competizioni che ad oggi hanno un carico di partite esagerato che da una parte mette sotto pressione i giocatori non facendoli recuperare al meglio e causando molti più infortuni e dall'altro fa perdere il suo interesse al pubblico. Sul tema, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha preso una posizione netta sia il presidente Fifa Infantino che il numero uno della Figc Gabriele Gravina: "Oggi ci sono troppi impegni ed entriamo subito in fibrillazione quando una gara viene rinviata. Lavoro da tempo alla realizzazione di campionati più snelli con play-off per assegnare lo scudetto.Bisogna concentrarsi sugli aspetti positivi e negativi per creare un progetto appetibile".

