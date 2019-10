Lazio, il programma del settore giovanile: si parte alle 15, in tante riposano

Weekend di grande e piccolo calcio, che impegnerà anche il settore giovanile della Lazio. Dimezzato, in realtà, perché per Under 13, 15 e 16 sarà un fine settimana di riposo. Non per le due Under 14 di mister Simone Gonini, in campo quest'oggi alle 15.00 per la quarta giornata in casa dell'Albalonga e domani (Under 14 Pro) per il secondo turno di campionato contro la Fermana. L'unica partita che andrà in scena al Green Club è quella dell'Under 17 di Paolo Ruggeri, che domani alle 11.00 affronterà il Parma. Di seguito, ecco il programma completo.

UNDER 17, 7ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

LAZIO-PARMA

Domenica 27 ottobre ore 11:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

UNDER 16, 8ª giornata, All.: Marco Alboni

RIPOSO

UNDER 15, 8ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

RIPOSO

UNDER 14, 4ª giornata, All.: Simone Gonini

ALBALONGA-LAZIO

Sabato 26 ottobre ore 15:00, Campo Comunale, via Trento (Albano Laziale)

UNDER 14 PRO, 2ª giornata, All.: Simone Gonini

FERMANA-LAZIO

Domenica 27 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Maurizio Melli’

UNDER 13, 2ª giornata

RIPOSO

