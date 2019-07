Lazio Under 17, Vignes lascia dopo un solo anno: torna a Salerno

Uno dei migliori talenti prodotti dal settore giovanile della Salernitana: Andrea Vignes era arrivato alla Lazio la scorsa stagione con questa etichetta e col benestare entusiasta di Lotito. Un'operazione che aveva fatto storcere il naso a tanti tifosi granata. Il centrocampista campano è stato aggregato all'Under 17 allenata da Fratini senza però riuscire ad imporsi. Tanta panchina per lui, per questo la società biancoceleste ha deciso di dirottarlo nuovamente alla Salernitana. Rinforzerà la formazione Primavera e sarà uno degli osservati speciali di Ventura in ottica prima squadra, riporta tuttosalernitana.com. Di lui si parla un gran bene, tornare a casa potrebbe essere stata la scelta giusta per continuare a coltivare il suo talento. Per un futuro roseo c'è ancora tempo.

