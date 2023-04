PRIMAVERA - Lazio sprecona: a Crotone finisce 1-1 ma la vetta è ancora biancoceleste

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Inciampa la Lazio in casa del Crotone dopo ben 7 vittorie consecutive. I biancocelesti non riescono a sbloccare il match in tutto il primo tempo, sprecando tante occasioni ghiotte capitate soprattutto sui piedi di Valerio Crespi. Nella ripresa è Coulibaly al 74' a stappare il risultato, ma la gioia dura poco perchè all'80' Ranieri firma l'1-1 su rigore. Nella prossima giornata i biancocelesti ospiteranno il Pescara.

Campionato Primavera 2 | 24ª giornata

Stadio Comunale S. Antonio, Isola di Capo Rizzuto (KR)

Sabato 1° aprile 2023

CROTONE: Lucano, Tarantino, De Paola, Giancotti (85' Panzarella), Abbruzzese, Lupinacci, Filosa, Rossi (62' Spunticcia), Ambrogio (81' Elia), Ranieri, Aprile. A disp.: Gattuso, Mauriello, Russo, Galardo, Milano, Luciano, Scandale, Vulcano, Esposito. All.: Francesco Lomonaco

LAZIO (4-2-3-1): Magro; Floriani M., Dutu, Ruggeri, Bedini (68' Milani); Coulibaly, Di Tommaso (83' Napolitano); Sanà Fernandes, Gonzalez, Balde; Crespi. A disp.: Maliszewski, Petta, Cesari, Campagna, G. Rossi, Bigonzoni, A. Rossi. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli)

Assistenti: Festa - Caputo

Ammoniti: Abbruzzese, Ruggeri (C)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+ 6' - Termina 1-1 a Crotone.

90+5' - Lucano a terra. Staff medico in campo.

90+2' - Ultimo cambio per Sanderra: fuori Sana Fernandez, dentro Andrea Rossi.

90' - 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

87' - Punizione per la Lazio dalla trequarti: alla battuta va Crespi di potenza, pallone deviato dalla barriera.

85' - Lomonaco cambia ancora le carte in tavola: esce Giancotti, dentro Panzarella.

83' - Cambio anche per la Lazio: Di Tommaso lascia il posto a Napolitano.

81' - Nuovo cambio per Lomonaco: fuori Ambrogio, dentro Elia.

80' - Alla battuta del penalty va Ranieri che riporta il risultato sul pari.

79' - Rigore per il Crotone e cartellino giallo per Ruggeri che atterra in area fallosamente Aprile.

74' - GOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOO! Piazzato vincente di Coulibaly: il tiro rasoterra neanche tanto potente del laziale si infila all'angolino alle spalle di Lucano.

71' - Altra occasione per la Lazio con Balde che manda il pallone ad un millimetro dal palo.

70' - Fiammata del Crotone con un tiro dalla distanza potente e preciso. La fera sfiora la traversa.

68' - Primo cambio anche per Sanderra: fuori Bedini, dentro Milani.

62' - Primo cambio per Lomonaco: fuori Rossi, al suo posto Spunticcia.

60' - Altra occasione divorata da Crespi, anche stavolta Lucano ci mette lo zampino e annulla l'assalto biancoceleste.

58' - Risultato ancora bloccato sullo 0-0. Le due squadre non riescono a trovare gli spazi giusti per colpire.

53' - Altro miracolo di Lucano stavolta sul tiro di Crespi. Il laziale era a pochissimi passi dalla porta a tu per tu con il portiere avversario.

52' - La Lazio si divora un'occasione enorme: Sana Fernandes si allunga troppo il pallone ad un passo da Lucano che si butta a terra e in qualche modo allontana in angolo la sfera.

50' - Occasione per la Lazio, pallone insidiosissimo che cambia traiettoria davanti a Lucano: la sfera si stampa sulla traversa neanche in modo potente, biancocelesti a un passo dal vantaggio.

48' - Calcio di punizione per la Lazio guadagnato da Floriani Mussolini. La posizione è interessante, alla battuta va Gonzalez: il tiro prende in piano la barriera, occasione che si spegne ma i biancocelesti restano avanti.

46' - Si riparte con gli stessi 22.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio. Primo tempo terminato sullo 0-0.

41' - Occasionissima per Crespi che di potenza cerca il primo palo. La conclusione è forte ma Lucano è bravo a farsi trovare attento e a mettere in angolo.

37' - Difesa del Crotone serrata sugli assalti biancocelesti. La Lazio gestisce il gioco ma le linee avversarie sono blindate.

31' - Giallo per Abbruzzese per fallo su Crespi. La punizione è battuta da Gonzales, respinta però dalla difesa avversaria.

26' - Bella giocata di Sana Fernandes che si prende anche il fallo dalla trequarti, seppur in posizione molto defilata. Cross sul primo palo, la palla termina comoda tra le braccia di Lucano.

25' - Spreca un pallone insidioso Crespi: la sfera era rimbalzata male nell'area di rigore, beffando così l'attaccante biancoceleste che non colpisce bene.

21' - Primo corner della partita, è a favore del Crotone: dalla bandierina va Ranieri, pallone troppo basso, Ruggeri allontana e manda sul fondo.

18' - Partita fin qui molto spezzettata dai falli. Un po' di nervosismo aleggia nell'aria.

16' - Occasione per la Lazio con una bella giocata di Crespi che col tacco aveva servito Balde. Il senegalese non dà forza al tiro che finisce tra le mani di Lucano.

13' - Vento forte a Crotone: le raffiche cambiano le traiettorie dei palloni. Ritmi bassi in questa prima frazione di gara.

7' - Calcio di punizione a favore della Lazio da posizione interessante: cross interessante di Gonzales, palla tesa che sfreccia verso il secondo palo. crespi non arriva a schiacciare di testa. La sfera si perde sul fondo.

3' - Primi minuti di studio per le due squadre.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Crotone - Lazio, gara valida per la 24a giornata del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Sanderra continuano a macinare punti verso l'obiettivo Primavera 1. Dall'alto della classifica dominano sulle avversarie a 6 punti di distacco dall'Ascoli, seconda della classe. Sono solo sei le giornate che mancano al fischio finale della stagione e le giovani aquile non possono permettersi passi falsi per mettere a rischio la promozione diretta.