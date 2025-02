RIVIVI LA DIRETTA - Calciomercato Lazio | Si è conclusa la sessione invernale: tutti i movimenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO 00.00 - Il gong finale pone fine alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, sessione che in casa Lazio ha portato ben 3 acquisti: Arijon Ibrahimovic, in prestito con dirirtto di riscatto dal Bayern Monaco, Reda Belahyane, a titolo definitivo dall'Hellas Verona, e Olvier Provstgaard dal Vejle. Sono rimasti nella Capitale, invece, Loum Tchaouna (nonostante le numerose offerte ricevute) e Toma Basic, per il mancato accordo tra Lazio e Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Ecco anche Oliver Provstgaard: il centrale danese è ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 - È saltato il trasferimento di Toma Basic al Sassuolo. La Lazio e il club neroverde non sono riusciti a trovare l'accordo sulla copertura dell'ingaggio del centrocampista.

AGGIORNAMENTO ORE 16:35 - Reda Belahyane è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo ai bianocelesti.

AGGIORNAMENTO ORE 16:28 - La società ha preso una decisione sul futuro di Loum Tchaouna. Nonostante i molti club interessati all'esterno francese, da Formello fanno sapere che non si muoverà dalla Capitale in queste ultime ore di mercato. Se le cose dovessero restare in questo modo, perderebbe rapidamente quota la candidatura di Cyril Ngonge.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Anche la Premier League piomba su Loum Tchaouna. Oltre al Bologna e soprattutto al PSV, forte sul francese, ci sarebbe anche il Leicester City interessato. A confermarlo è stato lo stesso entourage del classe 2003.

CALCIOMERCATO LAZIO - Si avvicina il gong finale. La lancetta scorre verso mezzanotte, le ultime ore di un mercato di gennaio frenetico, che ha visto la Lazio piazzare tre colpi. Il primo è stato il giovane Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco, fortemente voluto dal direttore sportivo Fabiani; poi, dopo una trattativa infinita per Cesare Casadei, nella giornata di ieri sono sbarcati nella Capitale anche Reda Belahyane, acquistato dall'Hellas Verona, e Oliver Provstgaard, ormai ex Vejle. La Lazio vivrà con maggiore serenità quest'ultimo giorno di mercato rispetto agli anni scorsi. Nessuna impellenza, ma delle situazioni che andranno monitorate con particolare attenzione perché gli sviluppi potrebbero portare inaspettate novità.

IN ENTRATA - Oggi più che mai, dopo gli arrivi di Reda Belahyane e Oliver Provstgaard, la Lazio dovrà guardare prima sul fronte cessioni, poi decidere se fare altro, o no, in entrata. Il nome da attenzionare è indubbiamente quello di Cyril Ngonge del Napoli, tanto gradito a Marco Baroni che lo avrebbe esplicitamente indicato alla società come rinforzo per il reparto offensivo. Da Formello avrebbero ottenuto l'ok del calciatore, con il Napoli disposto ad aprire canali di trattativa per definire l'affare. Tutto resta però in stand-by. La Lazio prima dovrà capire cosa fare con Loum Tchaouna, giocatore tra i più richiesti della rosa, poi eventualmente si proietterà verso un eventuale sostituto.

IN USCITA - Appunto, il nome più caldo e seguito è quello dell'ex Salernitana. Tchaouna piace al Bologna, non è di certo un segreto, ma nelle scorse ore oltre i falsinei, si è fatto avanti dai Paesi Bassi anche il PSV Eindhoven che, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, ha formalizzato un'offerta economicamente importante, ma rispedita al mittente dalla Lazio. Per il momento la posizione della dirigenza è questa: Tchaouna resta a Roma. Nel giro di poche ore, però, tutto può cambiare. Nessuno è indispensabile, è questo il motto che il direttore sportivo Angelo Fabiani porta avanti dal suo arrivo nella Capitale, motivo per cui va presa in considerazione ogni genere di ipotesi. Davanti a un'offerta irrifiutabile Tchaouna può partire, la palla ora passa al PSV (con quale avrebbe già un accordo sul contratto), al Bologna, ma anche a Feyenoord, Burnley e Stoccarda che rientrerebbero tra le squadre interessate. Oltre a Tchaouna, da seguire è anche la vicenda Toma Basic. Il centrocampista croato ha rifiutato la Cremonese, vorrebbe trasferirsi all'Hajduk Spalato, ma il club croato - dove è cresciuto e sbocciato - non è disposto a pagare la maggior parte dell'ingaggio, esattamente come il Sassuolo. Il club emiliano, a caccia di rinforzi per la Serie A, si sarebbe fatto sotto negli scorsi giorni, trovando anche il gradimento del calciatore. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti, nella speranza di trovare un punto d'incontro.

Pubblicato il 3/02