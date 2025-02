Calciomercato Lazio | Provstgaard per la difesa: cifre e dettagli. E l'agente di Isaksen...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - La Lazio accoglierà Provstgaard come rinforzo per la difesa. Il giovane danese arriva dal Vejle con l'Italia che era nel suo destino. Il calciatore era finito nei radar di Atalanta e Bologna, ma sembrava destinato al Pisa prima dell'inserimento decisivo della Lazio. Emergono dettagli importanti sull'operazione che porterà il centrale nella Capitale nella serata di domenica. Provstgaard costerà 4.5 milioni al club biancoceleste e non 7 come richiesto inizialmente dal club danese. Con il passare delle ore emergono dettagli sull'operazione con il difensore che guadagnerà 500 mila euro fino al 2029. Il giocatore, secondo quanto accolto dalla nostra redazione, è stato opzionato quattro giorni fa grazie all'agente di Isaksen e chiuso nelle ultime ore.

CALCIOMERCATO LAZIO - A un passo il centrale della Nazionale danese Under 21, Oliver Provstgaard. Si tratta di una trattativa che dovrebbe andare in porto sulla base di una cifra vicina ai 7 milioni. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori dettagli sull'operazione in entrata.