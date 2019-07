Calciomercato Lazio, lunedì sarà il Lazzari-day: fissate le visite mediche

Manuel Lazzari è virtualmente un giocatore della Lazio. Cosa manca per l'annuncio ufficiale? Alcuni passaggi burocratici che verranno sbrigati anche oggi. Poi sarà il momento dello sbarco a Roma dell'esterno veneto, che la Lazio pagherà 10 milioni di euro più il cartellino di Murgia valutato circa 6 milioni. Il centrocampista ha l'accordo con la Spal e al rientro dalle ferie firmerà il contratto con gli emiliani. Lazzari intanto arriverà a Roma domenica sera e lunedì mattina sosterrà le visite mediche con la Lazio: si recherà in Paideia e affronterà il ciclo di test clinici necessari per ottenere il via libera alla firma sul contratto di cinque anni con il club biancoceleste. Accordo da 1,5 milioni a stagione bonus compresi. Nessun intoppo dunque. Poche ore e Simone Inzaghi potrà dare il bevenuto alla freccia tanto desiderata. Manuel Lazzari sprinta verso la Lazio.

Pubblicato il 05/07/2019 alle ore 00.15