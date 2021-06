La Lazionale, quando i miti indossano le stesse maglie: dal 16 giugno la mostra a Latina - FT

Della Nazionale e della sua storia gloriosa si conosce dopo tanti ancora poco. Ancora meno di quanto i calciatori della Lazio che hanno anche indossato la maglia dell'Italia abbiano contribuito ad arricchirne le gesta. “Per questo ma anche per altro è nata questa idea di creare questa mostra di cimeli e maglie ” - ci ha raccontato in esclusiva Agostino Lattuille – responsabile del sito www.maglielazio.it e membro del direttivo del Lazio Clan Latina.

LAZIO E NAZIONALE - “Ci è venuto in mente in occasione anche degli Europei di calcio di mettere a disposizione dei laziali la sede e la mostra per far rivivere ai tifosi biancocelesti e non solo le gesta della Nazionale. La mostra sarà per lo più incentrata sulle grandi imprese degli azzurri quindi aperta a tutti, ma viste anche dall'ottica del laziale e dei giocatori che hanno vestito le due maglie. Per esempio non tutti sanno che Silvio Piola contribuì con 5 gol a far vincere il Mondiale del 38'. Verranno esposti cimeli e maglie, pannelli espositivi con foto attraverso la storia scritta della Nazionale. Ci saranno inoltre anche schermi che proietteranno le gesta e le vittorie degli azzurri, ma ci si potrà riunire in sicurezza prenotando anche per vedere le partite dei prossimi Europei. Stiamo programmando anche altre date in altre città che comunicheremo prossimamente “.

La mostra verrà inaugurata a Latina il 16 giugno, (fino al 20 giugno), in Via Aspromonte 52 con la presenza di Vincenzo D'Amico, nella sede del Lazio Clan dietro lo stadio. Molto probabilmente ci saranno altre presenze di altri ex giocatori che saranno comunicate successivamente negli appositi canali social del Lazio Clan Latina e non solo.

Gli orari della mostra saranno:

Dalle 18.00 alle 23,00

Mercoledì - giovedì - venerdì

Dalle 10,00 alle 20.00 sabato

Dalle 10.00 alle 12,00 domenica