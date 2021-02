Lazio - Cagliari, chi la fa l'aspetti: l'incoerenza di Di Francesco sui raccattapalle

Cambiare completamente atteggiamento in campo, passare alla difesa a tre e mettersi a specchio con l'avversario, per poi non raccogliere nulla. Bruciante la sconfitta per il Cagliari di Di Francesco contro la Lazio all'Olimpico, nonostante la partita sia stata aperta fino alla fine. Veementi le proteste del tecnico ex Roma per presunte perdite di tempo dei raccattapalle biancocelesti. Francamente ci è sembrato che non ci sia stata nessuna speculazione, se non un normale atteggiamento di fronte al parziale 1-0 della squadra di casa. E poi forse Di Francesco è l'allenatore meno indicato a lamentarsi in tal senso: il 18 novembre 2017 la sua Roma vinse un derby in seguito al quale il Giudice Sportivo comminò 2.500 euro di multa alla società "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco". E in quel dopo partita non si ricordano dichiarazioni di protesta di Di Francesco. Quando le perdite di tempo sono a favore va tutto bene, al contrario invece no. Un vecchio proverbio dice "chi la fa l'aspetti".