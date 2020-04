Burioni: "Tifo Lazio e ho fatto un voto. Pubblico allo stadio? Servirebbe un miracolo"

"Tifo Lazio e tutti lo sanno, all'inizio di questa crisi ho fatto un voto: non parlare di calcio e voglio mantenerlo. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dobbiamo privarci di questo piacere". Così il virologo Roberto Burioni è intervenuto su Instagram nell'appuntamento classico del lunedì sera con Pierluigi Pardo. "Con questo virus un mese è un'era geologica, prevedere adesso la situazione a giugno è difficile, impossibile e ci vorrebbe la palla di vetro, ma la scienza non ha la bacchetta magica - ha aggiunto - tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L'epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, siamo in una fase calante. Gli italiani sono stati bravissimi, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche precauzione".

