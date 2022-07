Calciomercato Lazio, Provedel nome caldo: ma si riflette...

Il portiere dello Spezia piace molto alla dirigenza e allo staff tecnico, e in queste ore si sta ragionando sul da farsi.

Ivan Provedel piace molto a Formello. C'è il gradimento della società, ma anche quello dello staff tecnico. Il portiere dello Spezia, fosse per la Lazio, sarebbe già ad Auronzo, ma ci sono riflessioni in corso. Non tanto sui costi, perché la società ligure può liberarlo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, ma per le gerarchie. Provedel - sostengono a Formello - non è solo un secondo, ha 28 anni, è nel pieno della maturazione tecnica, si accontenterebbe di fare la riserva di un primo? L'ex Empoli e Modena viene da una stagione importante, numeri alla mano è stato uno dei migliori portieri del campionato e quindi è necessario ragionare sul prelevarlo dallo Spezia e costringerlo a fare il secondo. La Lazio vuole due portieri affidabili, ma anche gerarchie chiare, non si possono rischiare equivoci come nel caso Reina-Strakosha. Sul taccuino restano i nomi di Terracciano, Sirigu e Adrian. Ma Provedel piace molto, è il preferito della Lazio. La questione portiere tiene banco, sono ore frenetiche per scegliere primo e secondo per la prossima stagione.

