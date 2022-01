Calciomercato Lazio, Vicario piace ai biancocelesti: i dettagli

Il calciomercato estivo è ancora lontano ma la Lazio è già al lavoro per alcuni acquisti che nella prossima stagione saranno importantissimi per mister Sarri. Soprattutto c'è da risolvere la questione legata alla porta: Strakosha è in scadenza e sembra il primo indiziato a lasciare la Capitale e Reina, che già in questa stagione è il secondo, è allo steso modo in scadenza e l'età certamente non aiuta.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nel mirino ci sarebbe Guglielmo Vicario, portiere di proprietà del Cagliari e ora in prestito all'Empoli. Il gigante friulano, alto 1,94, è entrato nel mirino dei biancocelesti, e non solo, proprio per quanto sta facendo vedere in questa stagione. Vicario era approdato a Cagliari per essere il nuovo erede di Alessio Cragno ma nella scorsa stagione i suoi agenti, Valerio Giuffrida e Alessandro Servi, hanno pensato che potesse giocare in A e così è stato. I sardi lo hanno ceduto all'Empoli con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni ma non ha inserito il controriscatto e per questo ora il club di Fabrizio Corsi può gestire l’affare. La valutazione è intorno ai 15 milioni.

