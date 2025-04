Lazio, Castellanos: ecco il piano di gestione del Taty tra campionato e Europa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cercasi centravanti disperatamente. Anche contro il Torino l'assenza del Taty Castellanos si è fatta sentire eccome. Dia spostato da centravanti non ha funzionato, il senegalese gira più da seconda punta, ruolo che Baroni gli aveva cucito addosso per farlo convivere proprio con l'argentino. Stesso discorso per Noslin che, seppur qualcosa ha fatto quando sceso in campo, non incide. Tchaouna è stato provato da centravanti ma con scarsi risultati.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport di fatto l'ultimo gol di un centravanti è sempre quello di Dia nel finale della gara contro il Napoli, era il 15 febbraio, quasi due mesi fa. Per questo recuperare il Taty, infortunatosi appena rientrato in campo, diventa fondamentale in questo rush finale e soprattutto in vista di un trittico di partite da brividi tra Atalanta, Bodø e Roma.

Castellanos è fermo per uno stiramento al polpaccio con interesse del soleo, un infortunio delicato che dovrà essere trattato con la massima cura. L'attaccante nella giornata di oggi si sottoporrà a nuovi controlli con Baroni che punta a farlo entrare perché no nel finale di Bergamo per poi farlo giocare al derby e risparmiarlo dal sintetico di Bodø.