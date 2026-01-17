Lazio, ci sarà un nuovo 'Mister X'? Il punto sul centrocampo

RASSEGNA STAMPA - Serve una nuova pedina a centrocampo, l'arrivo di Kenneth Taylor non basta. Non è un discorso numerico, ma di qualità e numeri. Maurizio Sarri necessitava di una nuova mezzala già prima che Matteo Guendouzi fosse ceduto. Adesso, a maggior ragione, ancor di più.

Matias Vecino dà sempre meno garanzie, ha la fiducia di Sarri ma non può essere il titolare. Toma Basic ha scalato le gerarchie, si è dimostrato affidabile, ma il suo contratto è in scadenza e manca ancora qualcosa prima di raggiungere l'accordo per il rinnovo (se si troverà).

In cima alla lista c'era Alex Toth, ma l'ungherese ha preferito la Premier League alla Serie A: sarà un nuovo giocatore del Bournemouth. La pista che invece avrebbe portato a Quinten Timber, centrocampista in scadenza con il Feyenoord, non è mai decollata del tutto a causa dei costi eccessivi dell'operazione. Ora Lotito e Fabiani studiano le alternative.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Rodrigo Mendoza, gioiellino spagnolo classe 2005 dell'Elche. Ma non è l'unico nome in lista. Per quanto non vere e proprie mezzali, resistono le candidature di Samardzic e Fabbian. Con il tempo che passa, stando a quanto riportato da Il Messaggero, aumentano le possibilità che possa uscire fuori una soluzione legata all'ennesimo 'Mister X', un'opportunità di fine mercato.