Lazio, stagione finita per Lazzari? I tempi di recupero: quando può rientrare

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, FABIANI: "SONO STATI GIORNI TRAVAGLIATI. LEGA? PIÙ DI QUALCHE DISGUIDO..." Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | JUVE E NON SOLO: LA PREMIER LEAGUE PUNTA NUNO TAVARES CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà senza dubbio uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. È tutto da decidere il futuro di Nuno Tavares, arrivato alla Lazio l'estate scorsa dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto per cinque milioni di euro. Con...