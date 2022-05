Lazio su Carnesecchi, la trattativa è aperta: Sarri spinge per averlo

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Continua il pressing della Lazio su Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Cremonese. Ventidue anni il primo luglio, per lui potrebbe essere arrivato il momento del grande salto. Tare è a caccia del nuovo numero uno dopo l’addio di Strakosha. Per Sarri il giovane estremo difensore nativo di Rimini è il prescelto. Si lavora in questi giorni per portare a termine l’operazione.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE - Carnesecchi è il preferito di Sarri, l’indicazione su chi puntare per la porta è arrivata direttamente dal tecnico biancoceleste. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Lazio lavora per trovare l’accordo che potrebbe arrivare anche in settimana. Contatti vivi, continui. L’Atalanta lo valuta tra i 12 e i 15 milioni di euro. A Bergamo c’è Musso e così con il giovane italiano c’è l’intenzione di fare cassa. L’operazione potrebbe svilupparsi anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L’ex Cremonese ha rinnovato il contratto con l’Atalanta sino al 2026. Affare plausibile. Sarri aspetta Carnesecchi, l'ideale sarebbe averlo già a luglio per il ritiro di Auronzo di Cadore. C'è ancora tempo. Lotito e Tare a lavoro per chiudere.

