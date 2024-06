Calciomercato Lazio | Valentini, il Boca Juniors ha trovato il sostituto: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Una vecchia conoscenza del calcio italiano sta per trasferirsi al Boca Juniors. Secondo quanto riporta dall'Argentina, il club di Riquelme avrebbe trovato l'accordo verbale per il clamoroso ritorno di Gary Medel. Protagonista in Serie A con le maglie di Inter e soprattutto Bologna, il cileno ha rescisso recentemente il contratto con il Vasco da Gama e sarebbe pronto a tornare tra gli Xeinezes a 13 di anni di distanza dal suo addio. Nel weekend dovrebbero andare in scena le visite mediche, poi la firma e l'ufficialità. Medel sarà il rinforzo per la difesa tanto cercato dal club argentino che quest'estate rischia di salutare Nicolas Valentini. In scadenza a dicembre il giovane centrale è finito da tempo nel mirino della Lazio, ma anche dell'Inter e della Fiorentina. Per Riquelme trattenerlo sembra ormai una missione impossibile, motivo per cui si è già messo al lavoro per sopperire alla sua assenza.