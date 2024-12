Atalanta, tegola Retegui: infortunio più grave del previsto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mateo Retegui si è fermato nel match contro l'Empoli per infortunio e oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un problema più grave di quello che si immaginava. L'attaccante dell'Atalanta, riporta Sport Mediaset, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro che lo costringerà a uno stop abbastanza lungo di circa 15-20 giorni. Il centravanti dunque, sarà costretto a saltare sia la sfida contro la Lazio all'Olimpico, in programma sabato 28 alle 20:45, sia la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Il giocatore della Dea potrebbe provare a rientrare per l'11 gennaio, in occasione della gara con l'Udinese in vista poi dei due big match con Juventus e Napoli.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE